La chronique de Laurent Gerra du 22 janvier

publié le 22/01/2021 à 10:13

Jean-Michel Aphatie présente son émission, Polémicon-polémiconne : "Cher.es. téléspectateur.ices, bienvenue dans l'émission qui sonde le fondement de la société française. Aujourd'hui nous allons discuter du monde de l'après coronavirus, car tout le monde s'accorde à dire que rien ne sera plus comme avant. Je reçois aujourd'hui Jacqueline de le Raie et Alain Finkielkraut". "Il faut s'efforcer de penser cet arrêt du monde pour le rebâtir", argumente Alain Finkielkraut. "Mais justement ! S'exclame Jacqueline de la Raie. On veut rebâtir les voies sur berges pour y mettre des food trucks solidaires."

Le journal Libération note que les femmes sont souvent en première ligne dans cette crise du coronavirus et le journal de s'interroger : Féminisme et confinement, vont-ils bien ensemble ? Une question qui a mobilisé les Deschiens : "Comment ça se passe ce confinement Bruno avec ton épouse, qui on le sait, n'est pas toujours très commode ? D'autant qu'elle est féministe." "J'irai jusqu'à embrasser un pangolin sur la bouche tellement que ça se passe bien avec ma femme", répond Bruno.