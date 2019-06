Le meilleur de Laurent Gerra avec Emmanuel et Brigitte Macron

publié le 16/06/2019 à 08:35

endredi dernier, la coupe du monde féminine de football a été lancée et le temps a tourné à l'orage pour le couple présidentiel. "Emmanuel ! Lâche-moi immédiatement cette console ! Tu ferais mieux de travailler au redressement de la France plutôt que de jouer à FIFA 2019 sur ta Nintendo !", reproche Brigitte Macron à son mari. "Mais ze zoue pas ! Ze regarde le foot féminin, c’est vachement bien !", lui répond le Président. "De mieux en mieux ! Voilà que tu reluques ces gamines en short ! Tu avais plus d’allure quand tu faisais la leçon à ce gros plouc de Troumpe sur la plage de Colleville-sur-Mer. Il a blêmi l’amerloque : il est passé du orange carotte au blanc endive… bien fait !", a réagi la Première Dame.



L’ancien sélectionneur de l’équipe de France masculine de football, Raymond Domenech, a réagi à la victoire des Bleues 4 à 0 face à la Corée du Sud, vendredi 7 juin : "C’est 4 buts de trop. On voit bien que nos filles n’appliquent pas la méthode Domenech. Cette confiance acquise dès le premier match, c’est catastrophique", a-t-il déclaré.