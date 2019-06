Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et John Rambo

publié le 15/06/2019 à 08:33

Après l’échec cuisant de la France Insoumise aux européennes, Jean-Luc Mélenchon serait, dit-on, fatigué et déprimé. "Je suis pas déprimé… Je devais être Robespierre et je suis Jean-Marc Thibault. Tout le monde se fout de ma gueule", grommelle le chef des Insoumis.



Depuis qu’il est sorti de sa retraite bien méritée pour démanteler un cartel mexicain dans son futur film Last Blood, John Rambo parcourt le monde. Il était notamment récemment à Paris, où il a subi une agression qui lui a valu un séjour aux urgences de la Riboisière : "C’était une balade tranquille, une promenade sans histoire dans les rues de la capitale, avec mon pote Bobby (...) y’a un barbu qui est sorti d’un Naturalia à toute vitesse sur sa trottinette. À la main, il tenait un sac plein de bouffe bio et un smoothie à la fraise et à la grenade. Alors moi je dis à Bobby : 'Attention Bobby, reste pas là, il a de la grenade !'"