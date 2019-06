La chronique de Laurent Gerra du 13 juin 2019

publié le 13/06/2019 à 09:22

Ce matin, Nicolas Sarkozy n'"aime pas dire du mal" mais livre tout de même son opinion sur le parti LR : "Le parti ? Quel parti ? (...) Si c’est juste dix personnes qui s’agitent dans l’indifférence générale, c’est pas un parti, c’est une théma d’Arte sur le théâtre contemporain". Néanmoins, Xavier Bertrand trouve grâce à ses yeux : "Je le trouve super. Comme commercial pour une marque d’imprimante...", commente l'ancien président, qui confie aussi apprécier François Barouin : "Je le trouve très bien. Il parle bien, avec une belle voix grave et sensuelle, il ferait un excellent comédien de doublure de films de boules chez Dorcel".



Le revenu universel d’activité décidé par le président de la République embrase le vallon des Darmanin de la saga Macron des sources. Daniel Auteuil, alias Ugolin, vient enquérir l’avis toujours éclairé du Papé, interprété par Yves Montand. Extrait : "Justice sociale, tu as dit ? Tu parles ! Il veut faire des économies sur ton dos et tu vas finir comme Jean de Florette : une bosse va te pousser et tu vas mourir au fond d’un puits".

Le film Rocket Man consacré à la vie d‘Elton John fait un joli carton, l'occasion de Patrick Bruel de rappeler ses talents d'imitateur : "Pourquoi on pense jamais à moi, merde ? Y z’ont pas reçu ma vidéo ou quoi, les producteurs ?", désespère le chanteur.

De son côté, Lambert Wilson ne manque pas un match de la coupe du monde féminine de football. En témoigne son engouement : "Le foooot, est une faaaame ! Car la faaaame est un crampon, la faaame est une chaussette qu’on peut retourner et de temps en temps, la faaaame a le ballon. Woman has a big baloon, la donna fa un bambino…".