La chronique de Laurent Gerra du 14 juin 2019

publié le 14/06/2019 à 09:58

Ce vendredi 14 juin, en cette fin de semaine, à l'approche de la fête des pères, Laurent Gerra a commencé par imiter Jean-Marie Le Pen, qui affirme avoir "le cœur gonflé de chagrin". L'ancien chef du Front national est en effet nostalgique du passé, quand sa fille, Marine Le Pen, lui fêtait la fête des pères en chantant. "Il est bien révolu le temps où j'avais droit à une statue de Jeanne d'Arc en pâte à sel", regrette-t-il.



Les turbulences à France Télévision ont donné une idée à Jack Lang. À Saint-Dié-des-Vosges, l'ancien ministre de la Culture a "lancé une télévision locale, baptisée France Dié, plus simplement surnommée 'la Dié'", explique-t-il, "une chaîne qui émet tous les soirs après le coucher du soleil, c'est-à-dire à partir de 16h30, en direct depuis l'arrière-salle de la tanière du Vieux bouc, transformée en studio". Jack Lang précise que cette nouvelle chaîne fera partie de la TNT, la "télé de notre terroir" et sera "une grande chaîne généraliste à vocation familiale et culturelle".