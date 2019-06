La chronique de Laurent Gerra du 12 juin 2019

publié le 12/06/2019 à 09:53

Elle se fait discrète depuis deux ans, mais Marion Maréchal travaille activement dans l’ombre à une union des droites. Marine Le Pen vient témoigner de son "amour" et de sa "tendresse " pour celle qui partage son "sang", sa nièce, "cette petite emmerdeuse arriviste". Une affection qui n'empêche pas la présidente du Rassemblement National de voir rouge : "J’ai consacré toute ma vie à dédiaboliser le Front National ! Et elle, elle sort à peine de la puberté, et elle veut tout me piquer !".



Après la débâcle des Européennes et la désertion de membres du parti, l’avenir des républicains est en question, ne serait-ce que financièrement. Le regretté Pierre Bellemare aurait eu certainement la solution avec son télé-achat. En boutique : la "célèbre parka rouge" de Laurent Wauquiez "qui permet d’être vu de partout sauf aux élections…", ou encore, la "brosse-chauffante de Valérie Pécresse", qui permet d'obtenir "sa coupe de cheveux de type casque souple qui vous fera ressembler à la maman Playmobil !".

Ce matin, François Lenglet nous donne son avis sur les réformes en cours, commencent-elles à porter leurs fruits ? "Le scénario est clair : au final, c’est le contribuable qui l’aura dans les Miches. Les Miches tout court, ou si vous préférez, en langage économique : le FION, le Forfait d’Imposition Obligatoire National.

Pour débattre des chances de l'équipe de France de remporter le Mondial féminin de football, Patrick Sébastien a concocté un numéro spécial de son émission "Doigt de réponse". Les invités, Christine Angot, Michel Houellebecq, Alain Finkielkraut, "MOSSIEUR Finkilekraut !", Yann Queffelec et Pascal Praud, répondront à la question "Est-ce qu’on préfère les bonne-femmes en talons ou en crampons ?".