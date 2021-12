Le meilleur de Laurent Gerra avec Castaldi et Manoukian

Si vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël de dernière minute, Benjamin Castaldi en a un pour vous. "Je vous propose l’intégrale de mes livres sur mes grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret, des livres totalement dans l’esprit de Noël". Avec en plus une offre spéciale : "pour tout livre acheté, une perche à selfie offerte pour pouvoir vous filmer comme moi en train de boire des smoothies aux épinards parce que vous aurez mangé trop de foie gras pendant les fêtes".

"Aujourd’hui, comme c’est bientôt Noël, je vais vous raconter la véritable histoire secrète de la chanson Mon beau sapin. Tu la connais ?", nous dit André Manoukian. "J’ai envie de dire que c’est une histoire qui remonte aux Gaulois. À l’époque, les gaulois y savaient pas trop où mettre leurs cadeaux la veille de Noël. Alors un jour, y’a le bourgmestre d’une petite bourgade du Sud-Ouest qui était un peu si, si, si, siphonné et qui a eu une idée : il a pris des poutres métalliques et des bouts de verre et il a bricolé un truc en forme de cône pour qu’on y mette les cadeaux au pied", dit-il.