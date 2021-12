La chronique de Laurent Gerra du jeudi 23 décembre

Noël est bientôt là et tous les enfants ont désormais fait leur liste de cadeaux au Père Noël. Même les enfants de stars. En grand classique, Pokémon et Barbie ont toujours la cote. Mademoiselle Jade a pu demander à Giulia Sarkozy ce qu'elle avait commandé : "Vous voulez que je vous dise c’que j’ai commandé à Noël ? Et ben j’vais vous l’dire. J’ai commandé une pince monseigneur. Ou une scie sauteuse Black et Decker force 10." Des cadeaux étonnants pour la fille de l'ancien Président de la République, mais qui vont lui servir à "Couper le bracelet électronique à mon papa qui fait rien qu’à sonner !"

De son côté, Matéo Houellebecq a lui aussi préparé une lettre, quelque peu différente : "C’est pas une lettre, c’est une ordonnance. J’ai commandé 3 boîtes de Valium, 7 boîtes de Lexo et une corde au cas où." explique le garçon, avant de rajouter "J’ai aussi commandé 10 cartouches de clopes."

Corinne Zemmour a elle aussi, une liste bien précise de ce qu'elle veut à Noël : "Un Gargamel pour bouter les vilains Schtroumpfs aux frontières !" déclare la jeune fille. Et ce n'est pas tout, elle a aussi rajouté : "Et j’ai commandé aussi la biographie de Charles Martel en bande dessinée. Mon papa, y dit qu’on est en 1940 ! Du coup j’ai aussi commandé une orange et des tickets de rationnement !"