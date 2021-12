La chronique de Laurent Gerra du mardi 21 décembre

Entre son grand oral sur TF1 ou encore ses futurs vœux télévisés le 31 décembre, la présence fréquente d’Emmanuel Macron à la télévision agace ses futurs adversaires à l’élection présidentielle, qui souhaitent que son temps de parole soit décompté. Pourtant, le chef de l'État ne compte pas s’arrêter là et se lance dans les jeux télévisés. "Top, je suis un jeune président de la République, j’ai épousé ma maîtresse, mon bilan est excellent, je suis, je suis, je suis...", interroge-t-il dans Questions pour un champion. "En responsabilité, en responsabilité, je réponds : Emmanuel Macron", et c'est gagné pour Jean Castex.

De son côté, Patrick Bruel s'est positionné au sujet de la vaccination des enfants puisqu'"en tant qu’en tant qu’en tant que chanteur, producteur d’huile d’olive, joueur de poker international et épidémiologiste, j’ai un avis sur tout et je sais que mon public l’attend". "S’ils ne sont pas vaccinés, comment ils vont faire pour venir me voir en concert, à mes films, à mes parties de poker, et dans les magasins pour acheter mon huile d’olive ? Ce sera un grand manque à gagner pour eux", explique le chanteur selon qui "sans Patrick, c’est pas une vie, vaut mieux mourir tout de suite".

Si vous êtes à la recherche d'un cadeau de Noël de dernière minute, Benjamin Castaldi en a un pour vous. "Je vous propose l’intégrale de mes livres sur mes grands-parents, Yves Montand et Simone Signoret, des livres totalement dans l’esprit de Noël". Avec en plus une offre spéciale : "pour tout livre acheté, une perche à selfie offerte pour pouvoir vous filmer comme moi en train de boire des smoothies aux épinards parce que vous aurez mangé trop de foie gras pendant les fêtes".