Le meilleur de Laurent Gerra avec Bertrand Delanoë et Philippe Martinez

publié le 25/01/2020 à 12:12

Marine Le Pen qui a annoncé sa candidature aux présidentielles de 2022, est en total désaccord avec le Président actuel et le fait savoir à Mademoiselle Jade : "Emmanuel Macron a allumé un incendie avec sa réforme, un incendie qui va jusqu'en Australie madame (...) Si la planète brûle c'est de la faute d'Emmanuel Macron, il est aussi responsable du réchauffement climatique, de la tempête qui arrive, de la fonte de la banquise et de la famine en Afrique".

Au tour de Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, de s'exprimer quant à sa relation avec son ancienne protégée Anne Hidalgo : " Vous savez Mademoiselle Jade, elle est compliquée mon Anouchka, d'abord elle m'a reproché d'avoir soutenu Emmanuel Macron 'parce que c'est notre projet' elle m'a beaucoup disputé gnagnagna et patati et patata".

Et lorsque Mademoiselle Jade se prend pour la psychologue Caroline Dublanche, elle reçoit Philippe Martinez, reconnaissable dans sa façon de s'exprimer : "C'était des vrais gens qui travaillaient et qu'ils étaient pas contents parce que y'avait plus d'essence à cause que les ports on les a bloqué aussi". Et quand Caroline Dublanche propose au secrétaire général de la CGT de faire un geste, il rétorque : "J'ai fais un geste, je leur ai donné une invitation pour la manif du 24, pi le calendrier des grèves et pi une casquette de la CGT".