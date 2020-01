La chronique de Laurent Gerra du vendredi 17 janvier 2020

publié le 17/01/2020 à 10:49

"Je suis venu de mon Larzac pour participer à la Fashion Week", a déclaré l'homme politique et agriculteur José Bové, imité par Laurent Gerra à mademoiselle Jade. "C'est pour la collection Printemps-Été, je suis venu avec des vêtements à présenter, plus légers, pour la prochaine saison", a-t-il poursuivi.

Mais vous n’êtes pas styliste ou créateur ? "Je suis permaculteur écolo. Le principe de la permaculture, c’est qu’on vit au rythme de la nature, c’est pour protéger l’écosystème. On prend des douches quand il pleut et on fabrique de objets avec des crottes de bique séchées", a expliqué le député européen. Mais quel rapport avec la Fashion Week ? "On devrait vivre comme les animaux, tout nus. Enfin, pas vraiment tout nus parce qu’on vit avec nos poils qu’on a laissé pousser, c’est une couche de protection contre le froid.

On a beau être permaculteur, on est aussi coquet. On lance des vêtements écolo, qui respectent l’environnement et la beauté de celui qui les porte", a-t-il ajouté. "Tenez, je vous ai amené des modèles. Ça, c'est une robe tissée en poils de Janine. Janine, c'est la doyenne de notre communauté au Larzac. Elle avait des poils en trop, on les a tissés et on en a fait une jolie collection de prêt à porter", a-t-il conclu.