Le meilleur de Laurent Gerra avec François Hollande et Pascal Praud

publié le 19/01/2020 à 10:46

Pour cette rentrée littéraire, l'ancien président de la République François Hollande incite mademoiselle Jade de remballer ses "Martine à la plage, Titeuf et Tchoupi" car "bibi se lance dans la littérature jeunesse". En effet, François Hollande va publier dans un mois un livre pour enfants destiné à leur expliquer les contours de la République.

L'intéressé s'en réjouit et explique que "la République quand ça va, ça va et quand ça va pas et bah, ça va pas". Dans son livre, "il y aura aussi des jeux parce que les petits enfants ils aiment les jeux avec celui des 700 erreurs pour expliquer mon quinquennat aux enfants".

Pascal Praud était également présent depuis l'Alpe d'Huez pour son émission Les Auditeurs ont la parole . Il leur explique que "la grève à la RATP et l'épidémie de gastro ne faiblissent pas et progressent de concert" avant de leur demander "pourquoi une telle corrélation? Est-ce que c'est parce qu'elles nous font toutes les deux bien ch***? Appelez nous au 3210."