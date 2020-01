La chronique de Laurent Gerra du 20 janvier

publié le 20/01/2020 à 10:29

La représentation de La Mouche au théâtre des Bouffes du Nord à laquelle assistait le couple présidentiel a été perturbée vendredi 17 janvier par la présence de quelques dizaines d'opposants à Emmanuel Macron.

Le chef de l'État et son épouse ont dû être isolés avant de regagner l'Élysée sous bonne escorte. Retrouvons le couple Macron en ce lundi matin. "Emmanuel, Emmanuel, mets moi une aspirine dans ma tisane, s'exclame la première dame imitée par Laurent Gerra, cette mouche m'a donné le bourdon".

"Moi j'ai bien aimé, dit le président par la voix de l'imitateur, le public était en transe. T'as vu comme il criait ? On se serait crus à un concert de hard-rock." Et Brigitte de rétorquer : "Gros nigaud ! ce que tu as entendu, ce n'est pas le public, ce sont les manifestants qui en voulaient à notre intégrité physique. Prépare la DS, on file à Varennes !"

"Mais calme toi Brigitte, ils étaient 10 à tout casser ! Et puis grâce à eux, on a eu les sirènes et les gyrophares, j'adore !" répond enfin le président.