Le journal de 8h : un samedi noir sur les routes de Rhône-Alpes

publié le 24/02/2018 à 08:36

Du noir dans le blanc. Les 24 et 25 février constituent le grand weekend de chassé-croisé sur les routes puisque les trois zones sont en congés en même temps pendant deux jours. Très tôt dans la matinée, il y a déjà eu des ralentissements en direction des montagnes. Il faudra peut-être un peu de patience pour atteindre les stations de ski. La journée est classée Noire sur les routes en Auvergne-Rhône-Alpes.



Samedi 24 février, Bison futé a annoncé que le trafic serait noir dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. Les ralentissements ont commencé dès l'aube, notamment sur l'A6. Les blocages étaient particulièrement sensibles à partir d'Auxerre. C'est quarante kilomètres de bouchon qui ont été comptabilisés au petit matin. Les automobilistes mettent une heure et demi de plus sur leur trajet. D'autres blocages ont été également constatés sur l'A43 dans la Maurienne, en direction d'Albertville et d'Annecy.

À écouter également dans ce journal :

Politique - le président de la République a inauguré le salon de l'agriculture. Arrivé avec une bonne demi-heure de retard, le président est attendu de pied ferme par les agriculteurs, inquiets de leur avenir.



Société - La justice a décidé d'ouvrir une enquête après les insultes racistes dont a été victime la jeune femme métisse choisie pour incarner Jeanne d'Arc, cette année à Orléans, lors des 589èmes fêtes Johanniques.

International - Aux Nations Unies, la rédaction d'une résolution sur la Syrie a pris plus de temps que prévu. Le vote n'aura lieu que cet après-midi car le projet de texte a dû être négocié pour empêcher la Russie d'y mettre son veto.



International - Donald Trump a annoncé de nouvelles sanctions visant la Corée du Nord, alors que sa fille Ivanka est arrivée en Corée du Sud pour la fin des Jeux Olympiques de Pyeongchang.



Sports - Enfin une victoire pour le XV de France tombeur de l'Italie 34-17. En football 0-0 vendredi 23 février entre Strasbourg et Montpellier. Aux JO d'hiver, frustrante 4ème place de la France en ski alpin par équipes.