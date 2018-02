publié le 23/02/2018 à 20:30

La victoire ou la crise : embourbé dans le marasme sur et en dehors du terrain, le XV de France de Jacques Brunel est contraint de battre l'Italie à Marseille, sous peine de se diriger vers une première Cuillère de bois dans le Tournoi des VI Nations depuis 1957.



Rarement des Bleus se sont présentés aussi peu sereins avant d'affronter des Italiens contre qui ils n'ont jamais perdu à domicile dans le Tournoi, et qui viennent d'encaisser 102 points en deux rencontres (15-46 contre l'Angleterre et 19-56 en Irlande). Mais ces Azzurri constituent bien une menace pour ces Bleus-là, incapables de l'emporter depuis près d'un an (18 mars 2017).

Face à l'Irlande (13-15) et en Écosse (26-32), ils ont étiré leur série d'insuccès à huit rencontres (dont sept revers). À cette série noire s'est ajoutée l'exclusion de huit joueurs qui ont un peu trop arrosé la défaite à Edimbourg. Une affaire qui a un peu plus terni l'image du rugby français, déjà écorné par les affaires touchant le président de la Fédération, Bernard Laporte.

Le XV de départ de la France :

Bonneval - Fall, Bastareaud, Doumayrou, Grosso - (o) Beauxis, (m) Machenaud - Y. Camara, Tauleigne, Lauret - Vahaamahina, Gabrillagues - Slimani, Guirado (cap), Poirot