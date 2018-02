publié le 23/02/2018 à 08:18

Alors que le Salon de l'Agriculture ouvre ses portes samedi 24 février, l'heure est aux derniers préparatifs. "Haute", la vache égérie du salon, est arrivée jeudi soir sous les flashs crépitants des photographes. Mais pour les professionnels du secteur, les inquiétudes ne s'envolent pas, alors que sont engagées les négociations en vue d'un accord avec l'Amérique du sud et que les aides européennes baissent.



Jeudi soir, Emmanuel Macron a bien tenté de rassurer la profession en prenant la parole devant 700 agriculteurs réunis lors d'un dîner à l'Élysée. "Je construis le visage de la France agricole des prochaines années, c'est la seule chose qui m'importe", a-t-il déclaré.

Le chef de l'État a tenu à se montrer ferme, insistant sur la nécessité et l'inéluctabilité de prendre des "décisions difficiles". Et a rappelé : "Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire".

À écouter également dans ce journal :

- Nièvre : une trentaine de maires de la région ont décidé de démissionner pour protester contre la menace de la fermeture des urgences de nuit de l'hôpital de Clamecy. Si cette fermeture est confirmée, la population devra se rendre à Auxerre à une heure de route pour trouver un hôpital.



- En musique : Emmanuel Macron montera jeudi prochain sur la scène de la salle des fêtes de l'Élysée pour une représentation du conte musical Pierre et le Loup, de Sergueï Prokofiev. Le chef de l'État sera aux côté de la garde républicaine et fera la voix off du narrateur.



- Radicalisation : Édouard Philippe doit présenter ce vendredi après-midi un plan de prévention permettant de lutter contre la radicalisation des idées. Ce plan devrait notamment comprendre 65 mesures à destination des prisons, mais aussi des jeunes, souvent pris pour cible.



- Assurance chômage : syndicats et patronat se sont enfin entendus jeudi soir. Un accord est sur la table, mais pour l'instant, il n'a pas été signé, car les organisations syndicales n'apprécient pas le big bang de la ministre Muriel Pénicaud sur la réforme de la formation professionnelle.



- Politique : Marion Maréchal-Le Pen s'est exprimée jeudi en anglais pendant 10 minutes lors du CPAC à Washington, cette grande conférence des conservateurs. "Je veux la France d'abord pour le peuple français. Comme vous nous voulons rendre sa grandeur à la France, pour que, des deux côtés de l'Atlantique, les idées des conservateurs s'imposent", a-t-elle déclaré.



- Vacances : les trois zones seront toutes en vacances ce soir. Le trafic sera orange en Ile-de-France ce vendredi soir. L'orange, voire le noir dans la région Rhône-Alpes dominera samedi. Le rouge sera de rigueur dans le sens des retours.