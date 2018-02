publié le 24/02/2018 à 08:27

Emmanuel Macron est arrivé Porte de Versailles avec une bonne demi-heure de retard ce samedi 24 février, pour inaugurer son premier Salon de l'agriculture en tant que chef de l'État. Largement préparé tout au long de la semaine à cet événement important pour les présidents français, il a ainsi officialisé l'ouverture du 55e Salon de l'Agriculture, avant une ouverture au grand public à 9 heures.



Le président français est attendu de pied ferme par des agriculteurs toujours plus inquiets de leur avenir. Ayant lui-même reçu un œuf en pleine tête l'année précédente tandis qu'il était candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron a mis toutes les chances de son côté pour réussir cette visite. Celui-ci a accueilli à l'Élysée un millier de jeunes agriculteurs au cours de la semaine. Son épouse, Brigitte Macron, a pour sa part rencontré un collectif d'agricultrices et de femmes d'agriculteurs dans le Calvados.

Jean-Luc Poulain, président du Salon de l'Agriculture, évoquait sur RTL une édition au-dessus de laquelle planent les nombreuses inquiétudes des agriculteurs quant à leur survie. "On est fier d'être le plus grand salon de France, un salon de communication où les agriculteurs peuvent expliquer où en est l'agriculture aujourd'hui, ce qu'elle produit, comment elle le produit et pourquoi", explique-t-il, soucieux de faire entendre les voix du secteur.

Pour dissiper les inquiétudes et faire planer la bonne humeur sur le salon, agriculteurs et visiteurs pourront compter sur Haute, la mascotte du salon. Haute est une vache Aubrac arrivée jeudi 22 février en amont de l'ouverture. Haute est la star de tous les animaux du Salon, pas moins de 4.000 animaux d'élevage. Elle verra défiler quelques 620.000 visiteurs d'ici à la clôture du Salon, dimanche 4 mars.