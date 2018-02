publié le 23/02/2018 à 05:22

À Orléans, le comité Jeanne d'Arc a élu Mathilde Edey Gamassou, une jeune métisse pour représenter la Pucelle d'Orléans, lors des prochaines fêtes johanniques. La jeune femme âgée de 17 ans, élève de 1e, pratique l'escrime et le chant lyrique au conservatoire d'Orléans.



L'annonce a entraîné la publication de nombreux messages racistes sur les réseaux sociaux. Certains ont regretté une Jeanne d'Arc "non blanche", "une réécriture de l'Histoire de France". D'autres se demandent : "Depardieu pour interpréter Nelson Mandela". Sur le site anti-musulman Résistance républicaine, un commentaire va jusqu'à prédire: "L'an prochain, Jeanne d'Arc sera en burqa."



La secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre femmes et hommes, Marlène Schiappa, a apporté jeudi "tout (son) soutien" à la lycéenne, affirmant que "Jeanne d'Arc n'appartient pas aux identitaires" et "l'histoire de France non plus". "La haine raciste de la fachosphère n'a pas sa place dans la République française", a tweeté la secrétaire d'État.

Tout mon soutien à Mathilde Edey Gamassou. #JeanneDarc n'appartient pas aux identitaires. L'Histoire de France non plus.

Je vois dès demain matin la @DILCRAH : la haine raciste de la fachosphère n'a pas sa place dans la République française. https://t.co/TkHhx74zts — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 21 février 2018

Bénédicte Baranger, présidente du comité Jeanne d'Arc, déplore la "polémique" et se déclare "triste de penser que ce choix puisse susciter la moindre récupération". La présidente de l'instance qui a décidé de distinguer Mathilde Edey Gamassou a rappelé à l'AFP que "cette jeune fille a été choisie pour ce qu'elle est, une personnalité intéressante et un esprit bien fait".



"Elle répond aux quatre critères de choix que nous nous sommes fixés : résider à Orléans depuis dix ans, être scolarisée dans un lycée orléanais, être catholique et donner du temps aux autres", a-t-elle insisté. "Il n'y a aucune provocation, elle portera notre histoire de France à tous, comme l'ont fait les autres Jeanne avant elle."