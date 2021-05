Coronavirus : dans quels cas dois-je m'isoler, combien de temps et que faire ?

publié le 15/05/2021 à 06:27

Avec la démocratisation des autotests et l'arrivée des vacances, les Français vont être nombreux à se tester ces prochaines semaines en vue de rejoindre leurs familles et amis en toute sécurité. Mais en fonction du résultat que faire ? Quand faut-il s'isoler ? Combien de temps ? Et quelles sont les démarches à faire à l'issue de la période d'isolement ? Les réponses à vos questions.

Au moindre doute, dès les premiers symptômes du coronavirus, isolez-vous immédiatement. Ensuite, faites-vous tester avec un test PCR, antigénique ou autotest. Si le résultat est positif, vous devez vous isoler pendant un total de 10 jours et jusqu'à disparition de vos symptômes. Même durée d'isolement si vous êtes positif mais que vous êtes asymptomatiques.

En revanche, si vous êtes cas contact de quelqu'un testé positif au coronavirus, vous êtes soumis à un isolement de 7 jours et ce, même si vous êtes testé négatif.

On entend par s'isoler le fait de rester chez vous et n'y recevoir personne. Limitez vos déplacements au strict nécessaire. Vous pouvez vous faire livrer vos courses, demander à vos proches ou vos voisins de vous aider, en respectant bien les gestes barrières.