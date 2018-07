Le journal de 7h30 : une enveloppe de 250 millions pour les policiers

publié le 27/10/2016 à 08:29

Après plus de dix jours de manifestations spontanées du mouvement "Policiers en colère", Bernard Cazeneuve a annoncé un plan d'aide aux forces de l'ordre mercredi 26 octobre. Le ministre de l'Intérieur a promis "un effort supplémentaire" dont l'enveloppe devrait s'élever à 250 millions. "Toutes ces mesures seront présentées devant le Parlement à la fin du mois de novembre", a précisé Bernard Cazeneuve. Il a cependant détaillé de premières cibles pour renouveler l'équipement des forces de l'ordre.



Les "compagnies départementales d'intervention et des compagnies de sécurisation" recevront ainsi des casques balistiques, des gilets pare-balles porte-plaques et des fusils d'assaut HK G36. Le ministre a aussi promis "dès le 1er janvier 2017" la livraison, entre autres, de 20.000 gilets pare-balles, de 8.000 casques et visières, de 4.730 boucliers ainsi que de nouvelles armes. Le mouvement de grogne des policiers a démarré le 17 octobre, quelques jours après l'attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon (Essonne) au cours de laquelle quatre policiers ont été blessés, dont deux grièvement.

À écouter également dans ce journal

- En Syrie, dans la province d'Idleb, 22 enfants et six enseignants ont trouvé la mort dans un raid aérien contre une école, mercredi 26 octobre.

- Alors que le gouvernement avait annoncé que l'évacuation de la "jungle" de Calais était achevée, et que 5.596 personnes avaient été "mises à l'abri", plusieurs centaines de personnes ont encore passé dans la nuit dans les décombres du campement.



- Jacqueline Veyrac, la patronne d'un hôtel 5 étoiles de Cannes qui avait été enlevée le 24 octobre, a été retrouvée saine et sauve le 26 octobre. Six suspects ont été interpellés après cet enlèvement, dont un paparazzi, bien connu dans la région.



- Jacqueline Sauvage repasse devant la justice aujourd'hui, pour plaider en faveur de sa libération.



- Au dixième jour de grève à iTélé, le banquier d'affaire Matthieu Pigasse aurait laissé entendre qu'il serait prêt à racheter la chaîne d'information.