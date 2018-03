Sarkozy est "un tueur sans foi ni loi", la troublante confidence de Juppé

publié le 27/10/2016 à 07:00

À moins d'un mois du premier tour de la primaire de la droite et du centre, les révélations sur les candidats et leur relations se multiplient. Après François Hollande, qui critique Nicolas Sarkozy et l'appât de l'argent, Alain Juppé juge l'ancien président de la République comme "un tueur sans foi, ni loi".



D'après des extraits dévoilés par Les Inrocks, du livre Un fantasme nommé Juppé, d'Anna Cabana, Alain Juppé "suspecte" Nicolas Sarkozy d'être "responsable de ses ennuis judiciaires. "Qu'on ne me prenne pas pour un con ou un naïf (...) Je n'ai pas mené d'enquête, je n'ai pas de preuves, mais il suffit de se poser la question : à qui profite le crime ?", aurait dit l'ancien premier ministre. L'ex-chef de l'État serait ainsi "capable de tout pour se débarrasser" d'Alain Juppé.

Le magazine souligne d'ailleurs que le 1er décembre 2004, Alain Juppé est condamné à 14 mois de prison avec sursis et un an d'inéligibilité dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. "Le lendemain, Nicolas Sarkozy prenait la présidence de l'UMP".