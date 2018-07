Le journal de 7h30 : la situation se dégrade dans les stations-service

publié le 31/05/2017 à 08:07

La grève des conducteurs de camion-citerne lancée vendredi 26 mai par la CGT Transport se poursuit ce mercredi. Le syndicat demande toujours au patronat et au gouvernement d'ouvrir des négociations sur les conditions de travail et les salaires. Dans le même temps, l'Union française de l'industrie pétrolière écarte toute menace de pénurie de carburant dans les stations-service.



Mais localement, la situation se dégrade ce matin. Elle est même critique en Île-de-France, région la plus touchée par le mouvement. Selon le site Essence, près de 40% des stations de la région parisienne connaissaient des difficultés dès hier soir. Ce matin, la situation semble s'être encore aggravée.

Ailleurs en France, quelques difficultés commencent également à se faire remarquer du côté de Rennes, Nantes, Rochefort, Albi ou encore Amiens. Au total, sur l'ensemble du territoire, plus de 550 stations-service sont en rupture partielle ou totale sur les 11.000 en activité.

À écouter également dans ce journal

- Édouard Philippe est monté au front pour défendre son ministre de la Cohésion des territoires, Richard Ferrand. Sur France 2, le Premier ministre a estimé que son ministre pouvait rester au gouvernement malgré "l'exaspération des Français".



- La République En Marche obtiendrait 31% des voix au premier tour des élections législatives selon un sondage Kantar-Sofres One Point. Un résultat "loin d'être un raz de marée" pour le directeur de Kantar Public, Emmanuel Rivière.



- Un homme et une femme ont été placés en garde à vue mardi 30 mai dans l'enquête ouverte après la dégradation de la tombe du général de Gaulle le week-end dernier à Colombey-les-Deux-Églises.



- Laëtitia Fabaron a été condamnée hier soir à cinq ans de prison dont deux ans ferme, pour le meurtre de son nouveau-né. C'était en 2012 à Moirans dans l'Isère. Après avoir commis l'irréparable, elle a laissé le corps pendant près d'un an dans un congélateur.



- Pour Amnesty international, l'état d'urgence en vigueur depuis 18 mois en France a été "dévoyé". L'ONG pointe notamment du doigt la violence policière "disproportionnée" et la liberté de manifester entravée.



- Pour le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres il est "absolument essentiel" que l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique soit mis en œuvre, à un moment où les États-Unis doivent clarifier leur position.



- Au moins 40 personnes ont été tuées ou blessées dans une énorme explosion qui a secoué tôt ce mercredi le quartier diplomatique de Kaboul.



- Dimanche à Manchester aura lieu un grand concert de charité, dont les bénéfices seront reversés aux victimes de l'attentat du 22 mai dernier où 22 personnes ont perdu la vie. Ariana Grande, Justin Bieber ou encore Coldplay seront présents sur scène.



- Jo Wilfried Tsonga va devoir tout donner ce matin. Le Français était mené 2 sets à 1 (7-5, 6-4, 6-7 (6/8), 5-4) au premier de tour de Roland-Garros face à l'Argentin Renzo Olivo avant que la partie ne soit interrompue pour cause d'obscurité.