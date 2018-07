Le journal de 7h30 : la réforme du Code du Travail au Conseil des ministres

publié le 28/06/2017 à 08:10

Le projet de loi permettant de réformer par ordonnances le Code du travail, promesse phare d'Emmanuel Macron, est présenté ce mercredi 28 juin en Conseil des ministres, avec comme principale philosophie d'accorder plus de flexibilité à l'entreprise.



Possibilité de déroger à l'accord de branche, fusion des instances représentatives du personnel, plafond obligatoire des dommages et intérêts pour licenciement abusif... la réforme couvre plusieurs engagements du candidat Macron. La CGT a d'ores et déjà appelé à une journée de mobilisation contre cette réforme, le 12 septembre prochain.

C'est également ce mercredi qu'aura lieu la première séance des Questions au gouvernement. Séance dirigée par le nouveau président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. L'ancien écologiste a largement été élu hier par les députés avec 353 voix. Il est ainsi devenu le 13e président de l'Assemblée de la Ve République.

À écouter également dans ce journal

- Le parquet de Paris a demandé la fin des investigations dans plusieurs enquêtes pénales concernant les victimes de l'amiante, considérant qu'il était impossible de déterminer avec certitude la date à laquelle les personnes ont pu être intoxiquées.



- Richard Ferrand est une nouvelle fois épinglé par le Canard enchaîné. Selon le journal, celui qui est devenu le chef de file des députés REM à l'Assemblée, aurait accordé plusieurs faveurs à sa femme. Celle-ci aurait notamment été, dès 2000, embauchée aux Mutuelles de Bretagne, dirigées à l'époque par l'ex-ministre, et ce alors qu'elle était encore étudiante en droit.



- Les 8 délégués syndicaux de l'usine GM&S, menacée de liquidation, ont été reçus à Bercy hier. Ces derniers ont décidé de rester sur place, mécontents des solutions proposées. Sur place à La Souterraine, les employés ont décidé d'occuper leur usine.



- Une vague massive de cyberattaques a touché des multinationales et des sociétés et services européens et américains, après avoir frappé en Ukraine et en Russie.



- Emmanuel Macron a convié Donald Trump et son épouse, Melania, à venir assister au défilé du 14 juillet, lors d'une conversation téléphonique. Le président américain a expliqué qu'il allait "examiner la faisabilité" de ce déplacement.