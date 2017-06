et AFP

Richard Ferrand une nouvelle fois épinglé par Le Canard Enchaîné. Le député, qui est devenu le patron de La République En Marche à l'Assemblée nationale, est présenté comme "un militant du mutualisme familial". En ligne de mire ? Certaines faveurs dont aurait bénéficié sa compagne, Sandrine Doucen.



Dès 2000, cette dernière aurait été embauchée aux Mutuelles de Bretagne, dirigées à l'époque par Richard Ferrand, comme directrice du personnel, affirme le journal satirique. Or, à cette époque, Sandrine Doucen est alors âgée de 25 ans et est étudiante en droit. La même année, elle aurait complété ses revenus par un "petit job" au château de Trévarez, un domaine appartenant au département du Finistère et géré par un comité d'animation présidé par le conseiller général Ferrand.

Sandrine Doucen continuera d'être salariée par les Mutuelles de Bretagne jusqu'à sa prestation de serment d'avocat en septembre 2004, soutient Le Canard enchaîné, pour qui la "bienheureuse étudiante aura bénéficié d'une sorte de 'bourse' de 80.000 euros, financée par les mutualistes et les contribuables locaux".



Il n'est fait état de strictement aucune forme d'illégalité dans cet article Entourage de Richard Ferrand Partager la citation





Dans les rangs de Richard Ferrand, son entourage se défend : "En dépit d'une présentation arrangée et orientée à dessein, il n'est fait état de strictement aucune forme d'illégalité dans cet article". Avant d'ajouter : "Par conséquent, il n'y a rien à commenter. Seule la loi doit primer, l'État de droit, rien que l'État de droit, pas un pseudo ordre moral".



Une affaire qui dure depuis un mois

Fin mai, Le Canard enchaîné avait déjà révélé qu'en 2011, les Mutuelles de Bretagne, dont Richard Ferrand était le directeur général, avaient choisi de louer un local à une société immobilière appartenant à sa compagne. Cette opération lui aurait permis de se doter "sans bourse délier, d'un patrimoine immobilier d'une valeur actuelle nette de 500.000 euros", selon l'hebdomadaire.



Visé par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Brest dans le cadre de cette affaire, Richard Ferrand n'est resté qu'un mois à la tête de son ministère de la Cohésion des territoires. Samedi 24 juin, il a été élu président du groupe des députés REM à l'Assemblée nationale