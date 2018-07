publié le 28/02/2018 à 08:13

Dans l'ambiance de grève à la SNCF, la menace pèse également en Gironde. Soutenus depuis des années par des aides publiques maintenant l'emploi, l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux et son petit millier de salariés sont aujourd'hui menacés après l'annonce mardi par le constructeur automobile qu'il cessait d'y investir. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a aussitôt pressé le constructeur américain de "garantir la pérennité" du site de production de boîtes de vitesse en travaillant avec les syndicats, les collectivités locales et l'État. Il doit recevoir "dans les prochains jours" les représentants des salariés et les élus.



Chez Ford, on souligne déjà que la "solution viable et pérenne" pourrait passer par "la recherche de tout repreneur potentiel intéressé par le site". Et du côté de Bercy aussi on évoque la possibilité de faire appel à des "partenaires externes" pour trouver "de nouvelles activités" à l'usine. Voilà des années que les syndicats de Ford Aquitaine Industries (FAI) alertent les pouvoirs publics sur leurs craintes pour la survie du site girondin, accusant le groupe automobile de repousser sans cesse des décisions d'investissements pour gagner du temps.

Ils réclamaient notamment que l'on confie à Blanquefort la production d'une nouvelle boîte de transmissions, la 8F-MID, qui aurait selon eux permis d'assurer la pérennité de l'usine employant actuellement environ 910 personnes.

À écouter également dans ce journal :

- Après plusieurs mois de bras de fer, le caractère antisémite dans le meurtre de Sarah Halimi à Paris en avril 2017 a été retenu mardi par la juge d'instruction en charge de cette enquête très suivie dans la communauté juive.



- Les syndicats de la SNCF ont décidé mardi de donner une chance à la concertation avec le gouvernement sur son projet de réforme du groupe public, avant d'arrêter, le 15 mars, une éventuelle date de grève.



- L'offensive du froid, qui a atteint son pic mardi et provoqué un quatrième décès, devrait se poursuivre mercredi avec notamment l'apparition de la neige et du verglas dans le sud de la France où treize départements ont été placés en vigilance.



- En Syrie, la trêve n'y change rien : les bombardements continuent sur l'enclave rebelle de la Ghouta, où plus de 500 personnes ont déjà trouvé la mort.



- Neymar ne jouera sûrement pas le match retour contre le Réal. Son père a annoncé que le Brésilien serait absent pendant au moins six semaines après sa blessure à la cheville.