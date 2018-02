publié le 27/02/2018 à 17:33

Neuf départements du Sud de la France sont placés en vigilance orange, neige et verglas, à partir de mercredi 28 février dès 5 heures, a annoncé mardi Météo-France. Les départements concernés sont : les Alpes-Maritimes, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault, les Landes, la Lozère, les Pyrénées-Atlantiques, le Tarn et le Var. L'alerte est maintenue jusqu'à jeudi 7 heures.



"Un épisode neigeux notable progresse du sud vers le nord mercredi et jeudi", précise le bulletin météorologique. À partir de la fin de nuit et mercredi dans la matinée, la neige commencera à tomber sur les départements en vigilance orange.

"Sur le sud de l'Aquitaine, l'épisode neigeux déposera 3 à 7 cm de neige fraîche jusqu'en plaine. La neige sera rapidement remplacée par de la pluie à partir de la mi-journée", selon Météo-France.

Le Tarn et l'Aveyron seront concernés dans une moindre mesure par les chutes de neige, "mais un risque de pluies verglaçantes dans certaines vallées abritées du vent justifie ce passage en vigilance orange".



L'épisode neigeux sera durable sur les départements du Languedoc, le Var et les Alpes-Maritimes, générant des cumuls en plaine de l'ordre de 5 à 10 cm et de 15 cm localement. Des cumuls plus importants, même à basse altitude, sont attendus sur le nord de l'Hérault et l'ouest du Gard avec 20 à 40 cm de neige.



Mardi, les trois-quarts du pays étaient concernés par le plan grand froid. Sur une large part du territoire, les températures ne devaient pas excéder les -4 à zéro degré en plaine.

Météo France a placé 9 départements en vigilance orange à la neige et au verglas Crédit : Capture d'écran / Météo France