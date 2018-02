SNCF: "Notre objectif : défendre le ferroviaire dans sa globalité" ,dit l'Unsa

publié le 27/02/2018 à 23:02

Après l'annonce du gouvernement qui a annoncé vouloir aller vite concernant la réforme de la SNCF en ayant recours aux ordonnances, les syndicats se sont réunis mardi 27 février pour savoir s'il fallait adopter ou pas une stratégie commune. Les syndicats vont participer à la concertation proposée dès lundi par le gouvernement et vont "attendre une position plus claire avec le projet de loi d'habilitation, qui devrait tomber aux alentours de mi-mars ", explique Roger Dillenseger, représentant du syndicat Unsa.



Ces quinze jours de concertation permettront aux syndicats de vérifier exactement ce que contient ce projet de loi. "Au regard de ce contenu, on a déjà arrêté une date autour de mi-mars, potentiellement le 15 mars, pour décider des suites que l'on va donner à ce projet de loi d'habilitation", précise le syndicaliste.

"Aujourd'hui, on considère que la balle est dans le camp du gouvernement. Notre objectif, c'est de défendre le corps social des cheminots, de défendre même le ferroviaire dans sa globalité. Faire grève, ce n'est pas notre objectif. Nous, on préfère aboutir à une solution concertée, acceptable par toutes les parties et en l’occurrence de manière responsable : éviter la grève. Aujourd'hui, on n'y est pas, la concertation devra nous y amener", affirme Roger Dillenseger.