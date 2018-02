publié le 28/02/2018 à 07:29

Reculer pour mieux sauter ? Les syndicats de la SNCF ont décidé mardi 27 février de donner une chance à la concertation avec le gouvernement sur son projet de réforme du groupe public, avant d'arrêter, le 15 mars, une éventuelle date de grève. "Si le 15 (mars), nous constatons que le gouvernement est dans la logique d'un passage en force, c'est-à-dire qu'il maintient son projet en l'état, alors il y aura grève à la SNCF", a déclaré Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots (1er syndicat du groupe), à l'issue d'une réunion intersyndicale.



Le premier ministre Édouard Philippe a annoncé lundi 26 février son intention de réformer la SNCF "avant l'été" avec des ordonnances et en supprimant le statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. "On a convenu de se réunir après la présentation du projet de loi d'habilitation des ordonnances, qui devrait tomber le 14 mars", afin d'examiner "le contenu" de ce texte, a expliqué à Roger Dillenseger de l'Unsa (2e syndicat). "On a fait un travail entre organisations syndicales pour sortir une position unitaire responsable. On s'est engagé à entrer en concertation avec le ministère" des Transports, a-t-il ajouté.

Laurent Brun a précisé que la manifestation prévue le 22 mars par la CGT, avec l'Unsa et SUD-Rail, était "maintenue". La CFDT décidera "la semaine prochaine" si elle les rejoint, a indiqué Olivier Boissou, l'un de ses représentants. SUD-Rail s'est dit "plutôt satisfait de la teneur des débats". Une concertation sur différents pans de la réforme est prévue en mars et avril par le gouvernement. Elle devra notamment "identifier" les contraintes des métiers du rail, selon la ministre des Transports, Élisabeth Borne, qui recevra jeudi 1er mars les quatre syndicats représentatifs de la SNCF, lors de rendez-vous séparés.

À écouter également dans ce journal :

- Le père de Neymar douche les espoirs des supporters : le Brésilien serait immobilisé au moins pendant 6 semaines. Il ne jouera pas contre le Réal, après sa blessure à la cheville, d'après son père et agent.



- Le groupe américain The Walt Disney Company a annoncé mardi un "plan de développement sur plusieurs années de 2 milliards d'euros pour Disneyland Paris", avec trois nouveaux espaces dédiés à Marvel, à Star Wars et à La Reine des Neiges.



- Soutenus depuis des années par des aides publiques maintenant l'emploi, l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux (Gironde) et son petit millier de salariés sont aujourd'hui menacés après l'annonce mardi 27 février par le constructeur automobile qu'il cessait d'y investir.



- Depuis 30 ans, une vingtaine de viols restaient non élucidés dans le nord de la France. Un suspect a été arrêté lundi 26 février à côté de Maubeuge. Et son ADN correspond à celui qui restait jusque-là inconnu.