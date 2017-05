Ford va supprimer des milliers d'emplois à travers le monde

publié le 17/05/2017 à 07:35

L'industrie automobile américaine est prise en tenaille. Et Ford plus encore que ses concurrents. Cette entreprise a fortement investi (près de 5 milliards) dans les projets de voitures électriques et dans les systèmes de conduites autonomes (1 milliard). Elle a fortement embauché aussi : les effectifs ont augmenté de 25% depuis 2009. Un plan stratégique audacieux, de long terme, mais dont les coûts sont aujourd'hui difficiles à supporter au jour le jour. Tout simplement parce qu'après sept ans de croissance ininterrompue, le marché automobile américain s'effondre. Il est en recul de 7%, et les bénéfices sont en chute libre.



Pour redresser la barre au plus vite, et surtout satisfaire l'appétit de ses actionnaires, la direction leur promet 3 milliards d'économie. Mais comme il faut continuer d'investir même quand le chiffre d'affaires baisse, le dernier levier que peut actionner la direction c'est la masse salariale.

Ford n'est pourtant pas en difficulté financière. L'entreprise a dégagé 4,5 milliards de profit en 2016. Le problème est ailleurs : la valeur de cette société emblématique de l'histoire industrielle américaine s'évapore tous les jours un peu plus. Elle a perdu 40 % de son estimation patrimoniale en trois ans.



Humiliation suprême : Ford, avec ses 200.000 salariés à travers le monde, ses millions de véhicules fabriqués tous les ans, est plus faiblement estimée que Tesla, la très jeune compagnie californienne qui produit cent fois moins de voitures. Les analystes et les experts considèrent, en effet, que le nouveau venu spécialiste du véhicule électrique et de la voiture autonome est mieux armé pour profiter du marché des transport du futur.