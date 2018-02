et AFP

publié le 28/02/2018 à 01:42

Le père de Neymar vient de confirmer ce que les fans du PSG redoutaient tous : Neymar ne jouera pas face au Real Madrid le 6 mars prochain. Blessée à la cheville droite contre l'OM, la star brésilienne sera éloignée des pelouses "au moins six semaines", a assuré le père du joueur à la chaîne ESPN Brasil, mardi 27 février.



"Le PSG sait qu'il ne pourra pas compter sur Neymar pour les prochains matches : son traitement durera six à huit semaines, qu'il y ait une opération ou non", a expliqué Neymar Sr, faisant donc une croix sur la participation du numéro 10 parisien au choc face au Real en C1, prévu le 6 mars, en 8e de finale retour de Ligue des champions.