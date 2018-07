Le journal de 7h : "Méfiez-vous de l'esprit viking", préviennent les Islandais

publié le 28/06/2016 à 07:44

C'est un quart de finale qui s'annonce volcanique. Les Bleus affronteront l'Islande, dimanche 3 juillet. Les Islandais ont battu l'Angleterre 2-1, lundi 27 juin, entraînant la démission de Roy Hodgson, le sélectionneur des Three Lions. L'Islande a écrit une page qui restera dans l'histoire du pays. Le pays aux 330.000 habitants, ne compte que 100 joueurs professionnels de football et l'entraîneur de l'équipe nationale est dentiste le reste du temps. Les Islandais préviennent déjà qu'il faut se "méfier de l'esprit Viking". La dernière victoire sportive majeure du pays remonte aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, avec une médaille d'argent en handball.



Autre choc attendu dans ces quarts de finale : Allemagne-Italie, samedi 2 juillet à Bordeaux. En effet, l'Italie a battu l'Espagne, championne en titre, 2-0, le 27 juin.

À écouter également dans ce journal

- Maradona et le président argentin prient Lionel Messi de revenir sur sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale avec la sélection argentine après avoir perdu en finale de la Copa America.

- Londres est pressée de se dépêcher par les pays européens après le Brexit. Pour le moment, le Royaume-Uni n'a débuté aucune procédure pour quitter l'Union européenne. Demain, un premier sommet à 27 aura lieu.



- La loi Savary, censée assurer la sécurité dans les trains attend toujours d'être appliquée, trois mois après sa promulgation.



- 11e journée de mobilisation contre la loi Travail alors que le Sénat doit voter le texte, ce 28 juin. Pour cette manifestation parisienne, 2.500 policiers assureront la sécurité et une fouille systématique aura lieu au départ du cortège à Bastille.



- Les allocations chômage ne seront pas revalorisées au 1er juillet, le Conseil d'administration (CA) de l'Unédic ayant échoué à se mettre d'accord sur un taux.



- Huit mois après le terrible accident de car à Puisseguin, qui avait causé la mort de 43 passagers, les victimes et familles de victimes vont percevoir des indemnisations inédites pour "préjudice d'attente et d'urgence".



- L'acteur italien de western spaghetti, Bud Spencer est décédé à l'âge de 86 ans, le 27 juin.