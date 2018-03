publié le 28/06/2016 à 06:30

Ce mardi 28 juin marque la onzième journée de contestation contre le projet de loi Travail. Une journée qui devrait se dérouler sous le signe du compromis. Les syndicats ont en effet obtenu l'autorisation de la préfecture de police de défiler dans les rues de Paris à 14 heures, entre Bastille et la Place d'Italie. Les centrales avaient demandé dans un premier temps à ce que le cortège parte de la Place de la Nation pour se rendre Place d'Italie. "On ne voulait pas réitérer et on a trouvé ce compromis qui nous donne satisfaction", a souligné Pascal Joly, secrétaire général de l'Union Régionale Île-de-France CGT.



L'organisation du défilé de jeudi 23 juin avait donné lieu à un véritable bras de fer avec le gouvernement qui avait interdit le rassemblement, invoquant des raisons de sécurité. Les syndicats avaient finalement dû se contenter d'un parcours réduit de 1,6 km aux abords de Bastille. La manifestation, très encadrée par les forces de l'ordre, s'était déroulée dans un calme inhabituel depuis le début de la mobilisation en mars. La manifestation de mardi coïncidera avec le vote du projet de loi au Sénat. Les syndicats veulent en profiter pour remettre à l'exécutif les résultats de la votation citoyenne sur le projet. D'autres manifestations sont prévues en France.