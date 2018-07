publié le 27/06/2016 à 08:07

Plus de 51% des électeurs de Loire-Atlantique se sont rendus aux urnes dimanche. Ils se prononçaient sur leur volonté de voir se concrétiser le projet d'aéroport sur la commune de Notre-Dame-des-Landes et ont répondu favorablement à 55,17%. Les communes les plus proches de la future infrastructure ont voté "non" au référendum, mais la majorité des grandes villes ont approuvé le projet, comme Saint-Nazaire, Saint-Herblain, la Baule ou Guérande.



Les zadistes ont maintenu qu'ils continueraient de s'opposer à la construction de cet aéroport et les comités et associations d'opposants au projet se sont donné rendez-vous les 9 et 10 juillet prochains pour tenter de faire entendre leur voix. De son côté, François Hollande a réaffirmé que le résultat de cette consultation sera "respecté" et Manuel Valls, a indiqué que les zadistes devront partir avant le début des travaux.

À écouter également dans ce journal

Grâce à un doublé d'Antoine Griezmann, et malgré un but rapidement marqué par les Irlandais sur penalty dès le début de la partie, les Bleus se sont qualifiés hier pour les quarts de finale de l'Euro. Ils affronteront l'Angleterre ou l'Islande, qui jouent aujourd'hui à 21 heures. Plus tôt dans la soirée, à 18 heures, l'Italie et l'Espagne se rencontreront dans l'autres huitième de finale de la journée. Hier également, l'Allemagne a corrigé la Slovaquie (3-0) puis la Belgique a facilement disposé de la Hongrie (4-0).

Messi abandonne sa sélection. L'équipe nationale argentine a échoué en finale de la Copa America, dimanche, face au Chili. Le joueur du FC Barcelone a lui manqué sa tentative pendant la séance de tirs au but qui a suivi le match après un 0-0. À désormais 29 ans, Messi n'a remporté aucun trophée avec l'Albiceleste.



Suite à la décision du peuple Britannique de sortir de l'Europe, David Cameron, le Premier ministre du pays, va réunir ce matin un conseil des ministres. Dans le même temps, les réunions européennes vont se multiplier, comme ce lundi, à Berlin, où Angela Merkel recevra successivement Donald Tusk, président du Conseil européen, François Hollande, et Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Ce mardi, les chefs d'États et de gouvernements européens se réuniront pour deux jours au cours d'un sommet à Bruxelles.



En Espagne, les élections législatives de ce dimanche ont débouché sur la victoire du Parti Populaire de Mariano Rajoy, qui a remporté 137 sièges sur 350 à la chambre basse, récoltant 33% des votes. Le Parti socialiste et Podemos Unidos, eux, obtiennent respectivement 85 et 71 sièges.



Les forces irakiennes affirment avoir totalement libéré Fallouja après plus d'un mois de bataille. Le premier ministre irakien a déclaré : "Nous hisseront bientôt le drapeau irakien à Mossoul". La ville est la dernière place forte de l'État islamique en Irak.



Une enquête a été ouverte à Toulouse suite à la divulgation des données personnelles de 112 policiers - actifs et retraités - et de leur proches qui avaient été copiés sur un fichier Google non sécurisé. Tous ces fonctionnaires étaient adhérents de la mutuelle générale de la police. La divulgation proviendrait d'un employé de la mutuelle, à cause d'un différent entre celui-ci et sa direction.



Dans l'est de la France, et notamment dans le Doubs et en Haute-Saône, de violents orages ont fait d'importants dégâts ce weekend. Les pompiers ont du intervenir 3500 fois entre vendredi et dimanche.