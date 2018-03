Euro 2016 : la laborieuse qualification des Bleus

publié le 27/06/2016 à 07:17

Décidément, rien ne sera simple pour l'équipe de France dans ce championnat d'Europe, après les buts de dernière minute contre l'Albanie et la Roumanie et le nul concédé face à la Suisse. Opposés dimanche 26 juin aux Irlandais en 8e de finale à Lyon, les bleus se sont imposés difficilement. Menés dès la 2e minute après un penalty concédé par Paul Pogba, ils ont été incapables de marquer pendant près d'une heure. La libération viendra en seconde mi-temps avec un doublé d'Antoine Griezmann. L'homme providentiel, né à Mâcon et symbole d'une équipe de France retrouvée lors de la seconde période, mais pas passé loin de la catastrophe. Les joueurs de Didier Deschamps ont joué en dessous de leur niveau pendant les 45 premières minutes, des bleus qui semblent parfois écrasés par la pression au moment d'attaquer leurs rencontres dans cet Euro.



Rendez-vous maintenant dimanche 3 juillet pour les quarts de finale. On connaîtra l'adversaire des bleus ce lundi soir à l'issue de la rencontre Angleterre-Islande à Nice à 21h, les Anglais sont favoris.

À écouter également dans ce journal

- Les fameux supporters irlandais ne sont pas rancuniers, ils ont déjà apporté leur soutien aux bleus pour dimanche prochain.

- Contrairement à l'équipe de France qui tarde à monter en puissance, les autres favoris du tournoi n'ont pas démérité dimanche 26 juin.L'Allemagne a battu sèchement la Slovaquie 3-0 et la Belgique s'est montrée sans pitié face à la Hongrie 4-0, des diables rouges très inspirés pendant toute la rencontre à l'image de leur capitaine Eden Hazard.



- En finale de la Copa America, l'Argentine s'est inclinée contre le Chili aux tirs au but. Le quintuple ballon d'or Lionel Messi a raté son penalty, c'est le deuxième trophée consécutif pour le Chili.