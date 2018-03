publié le 26/06/2016 à 20:12

"Le pourcentage de destruction à Fallouja n'est pas supérieur à 10% et s'étend sur tous les quartiers de la ville"', a déclaré le général Abdelwahab al-Saadi. Les forces irakiennes ont affirmé dimanche avoir totalement repris Fallouja à l'État islamique, plus d'un mois après le début de l'offensive contre ce bastion jihadiste situé à 50 kilomètres de Bagdad.

À Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar reprise il y a six mois à Daesh, les destructions - estimées à 80% par des responsables irakiens - étaient les pires en Irak, selon les Nations unies. Les quelque 85.000 civils ayant fui Fallouja en un mois pourraient retourner chez eux plus rapidement que les habitants de Ramadi mais "il est encore trop tôt pour parler de retour", a estimé Nasr Muflahi, directeur pour l'Irak du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC).

"Nous appelons à la prudence et la retenue dans les communications avec les familles déplacées après avoir constaté qu'ailleurs, les zones reconquises par les forces irakiennes sont toujours dangereuses", a-t-il ajouté, précisant que des opérations de déminage étaient en cours.