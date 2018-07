publié le 29/04/2016 à 07:54

De violents affrontements ont éclaté, jeudi 28 avril, dans plusieurs villes de France à l'occasion d'une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail. À Paris, Rennes, Marseille ou encore Nantes, des manifestants se sont violemment opposés aux forces de l'ordre. 124 personnes ont été arrêtées. On déplore 24 policiers blessés, dont 3 grièvement. Entre 170.000 (selon la police) et 500.000 (selon la CGT) personnes ont manifesté.



Le Premier ministre, en déplacement en Nouvelle-Calédonie, condamne tous ces actes : "Les violences sont inacceptables, intolérables, des dizaines de policiers et de gendarmes ont été blessés et s'en prendre ainsi aux forces de l'ordre, c'est s'en prendre à l'autorité, à l'État de droit et à la République. Dans notre pays, même en état d'urgence, le droit de manifester est une liberté sur laquelle personne ne pourra jamais revenir, mais quand on organise une manifestation elle doit être encadrée, maîtrisée et à l'évidence, aujourd'hui, il y a des groupes qui viennent manifester uniquement pour en découdre." Le syndicat étudiant de l'UNEF condamne les violences des casseurs, mais dénonce aussi la violence de la police jugée inutile.

À écouter également dans ce journal

- Les derniers intermittents qui occupaient le théâtre de l'Odéon ont été évacués, jeudi soir. Plus tôt dans la journée, un accord a été validé par les syndicats et les représentants des employeurs sur le régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents.

- Nuit Debout : Les forces de l'ordre ont dispersé plusieurs centaines de personnes qui refusaient de quitter la place malgré l'ordre d'évacuation après minuit. Il y a eu des heurts entre les participants à Nuit Debout et la police qui a interpellé 24 personnes.



- Le dispositif de vidéosurveillance permanente de la cellule de Salah Abdeslam à Fleury-Mérogis pose un problème de légalité. Le ministère de la Justice vient de rédiger une nouvelle réglementation et l'a transmise à la CNIL.



- Meurtre d'Alexia à Oléron : l'adolescent de 16 ans interpellé par la gendarmerie est passé aux aveux. Il a tué la jeune fille après une dispute lorsqu'elle a refusé ses avances. La confrontation a dégénéré et Alexia est décédée sous ses coups. Il a alors caché son corps sous des branchages dans l'enceinte de l'établissement.



- Scandale des moteurs diesel : le ministère de l'Environnement a dressé la liste des constructeurs fraudeurs. Renault affiche les plus mauvais résultats parmi les entreprises françaises.



- Michel Platini, suspendu 6 ans dans le cadre du scandale de la FIFA, sera auditionné ce 29 avril par le Tribunal Arbitral du Sport, la plus haute juridiction sportive, à Lausanne. C'est la dernière voie de recours pour le Français.



- 33 lions récupérés dans des cirques en Amérique du Sud seront transférés du Pérou en Afrique du Sud où ils seront relâchés dans une réserve naturelle.