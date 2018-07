publié le 27/10/2017 à 18:53

Un événement historique et beaucoup d'incertitudes pour l'Espagne. Le Parlement catalan a déclaré l'indépendance de la région. Scènes de liesse ce vendredi 27 octobre à Barcelone où les indépendantistes descendent dans les rues pour fêter leur nouvel État. Le divorce avec Madrid est désormais officiellement consommé. Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, a convoqué un Conseil des ministres extraordinaire, qui vient de s'ouvrir.



À l'annonce de ces résultats, sur les bancs de l'hémicycle, les indépendantistes ont applaudi, se sont congratulés avant de reprendre l'hymne catalan. Quelques minutes plus tard, le Sénat a voté et validé la mise sous tutelle de la Catalogne. Le gouvernement central se réunit actuellement lors d'un Conseil des ministres extraordinaire. L'objectif est de définir ce qu'il va y avoir concrètement dans cette mise sous tutelle, jusqu'où va-t-elle aller.

Mariano Rajoy, le premier ministre veut jouer la carte de la fermeté. Le gouvernement catalan devrait être rapidement destitué. Madrid pourrait aller encore plus loin et décider d'arrêter les dirigeants de la région, de les traduire en justice pour rébellion, Carles Puigdemont et ses alliés risqueraient alors jusqu'à 30 ans de prison.

À écouter également dans ce journal

- En Guyane, Emmanuel Macron a répondu aux manifestants qui s'en sont pris aux forces de l'ordre hier. "La République ne cède pas aux gens qui sont en cagoule !". Le déplacement présidentiel se déroule sous tension, six mois après le mouvement social qui avait paralysé le département français.



- Les cent ménages les plus riches économiseront 1,5 million d'euros d'impôts grâce aux deux réformes fiscales du gouvernement : la FlatTaxe et la transformation de l'ISF en impôt sur la seule fortune immobilière.



- Le Conseil d'État a rejeté le recours du collectif "Vive l'APL". La plus haute juridiction administrative valide donc, de fait, la baisse de 5 euros des aides au logement.



- Affaire Grégory. La justice refuse d'assouplir le contrôle judiciaire des époux Jacob mis en examen dans l'affaire Grégory.



- Le rappeur Rohff a été condamné à 5 ans de prison pour avoir violemment agressé deux vendeurs de la boutique parisienne de son rival, Booba, en avril 2014.



- Interpellé hier pour avoir frappé sa compagne, Nicolas Douchez, le gardien du RC Lens et ancien joueur du Paris Saint-Germain, comparaîtra prochainement devant un tribunal. Il sera jugé pour des faits de violence en état d'ivresse.



- En tennis. Caroline Garcia jouera les demi-finales du Masters. C'est la première Française à se qualifier à ce niveau de la compétition depuis Amélie Mauresmo. C'était il y a 11 ans déjà, en 2006. Caroline Garcia l'a emporté face à la Danoise Caroline Wozniacki en trois sets.