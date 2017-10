La Catalogne déclare son indépendance

Carles Puigdemont et le parlement de Catalogne proclament l'indépendance

et AFP

publié le 27/10/2017 à 15:35

Le parlement de Catalogne a adopté vendredi 27 octobre une résolution déclarant que la région devient un "État indépendant prenant la forme d'une République", avant d'entonner l'hymne indépendantiste, en l'absence de l'opposition. La résolution a été adoptée en l'absence de l'opposition, qui avait quitté l'hémicycle, par 70 voix pour, dix voix contre et deux abstentions. Les partis séparatistes - allant de l'extrême gauche au centre droit - sont majoritaires en sièges (72 sur 135) au parlement.



Dans ses attendus, la résolution demande à l'exécutif catalan de négocier sa reconnaissance à l'étranger, alors qu'aucun État n'a manifesté son soutien aux indépendantistes. Cette résolution constitue "la République catalane, comme Etat indépendant et souverain, de droit, démocratique et social". Les parlementaires ont autorisé le gouvernement à appliquer l'article 155 de la Constitution espagnole, la mise sous tutelle de la région, permettant de suspendre de facto l'autonomie de la Catalogne.

Plusieurs dizaines de milliers de manifestants indépendantistes à Barcelone, massés à l'extérieur du parc abritant le parlement catalan, ont salué par des clameurs de joie l'annonce de la proclamation d'une République catalane vendredi après-midi. Des hourras, des applaudissements et le cri "indépendance" en catalan sont montés de la foule des électeurs indépendantistes qui ont ensuite entonné avec ferveur l'hymne de la Catalogne, la plupart le poing levé.

Rajoy appelle au calme

Après les résultats du vote, le chef du gouvernement espagnol a appelé au calme. "L'état de droit restaurera la légalité en Catalogne", a-t-il ajouté. Plus tôt dans la matinée, le premier ministre Rajoy a demandé l'autorisation de destituer Puigdemont, le président de la Catalogne.

Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 27 octobre 2017

"Comment a-t-on pu en arriver là?", s'est demandé Alejandro Fernandez du Parti populaire (conservateur) de Mariano Rajoy, évoquant "un jour noir pour la démocratie".



Cela fait maintenant plus d'un mois que l'Espagne est tombée dans la division entre les pro et anti-indépendance de la Catalogne. Cette dernière avait organisé un référendum jugé illégal par Madrid. En a découlé une crise politique conséquente dans la péninsule ibérique.