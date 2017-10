publié le 27/10/2017 à 17:52

Les époux Jacob ne vont pas pouvoir rentrer chez eux. La justice a refusé, vendredi 27 octobre, d'assouplir le strict contrôle judiciaire de Marcel et Jacqueline Jacob, mis en examen depuis le mois de juin pour enlèvement et séquestration de la mort de leur petit-neveu Grégory en 1984. Brièvement placés en détention au moment de leur inculpation, les deux suspects avaient été remis en liberté avec l'obligation de résider séparément et suffisamment loin de leur domicile vosgien.



Le procureur général, s'étant opposé à toute modification du contrôle judiciaire, explique que les époux doivent encore être entendus séparément en novembre et que des investigations restent à faire sur leur emploi du temps de l'époque. "Elle aurait très bien pu nous entendre avant", a regretté l'avocat de Jacqueline Jacob, Me Alexandre Bouthier.

Pour Jacqueline Jacob, une deuxième audience est d'ores et déjà programmée, le 20 novembre, pour demander non plus la mainlevée mais simplement la modification de son contrôle judiciaire. "Nous avions un fusil à deux coups (...) nous misons toutes nos billes sur cette nouvelle audience", a indiqué Me Bouthier. La défense de Marcel Jacob avait pour sa part indiqué envisager un pourvoi en cassation en cas de rejet de la demande de modification du contrôle judiciaire.

L'affaire Grégory est relancée

L'arrestation des Jacob, jamais inquiétés auparavant, avait relancé en juin une affaire qui reste un mystère depuis la mort du garçonnet de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans les eaux de la Vologne il y a plus de 33 ans. Les époux Jacob sont soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" de l'affaire, auteurs de plusieurs lettres anonymes très bien renseignées, et d'être impliqués dans le rapt et la mort de Grégory, dans le cadre d'un "acte collectif" qu'ils contestent.