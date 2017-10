Le footballeur Nicolas Douchez aurait violemment agressé sa compagne

publié le 26/10/2017 à 19:49

La scène décrite par une source proche du dossier est particulièrement brutale. Le footballeur Nicolas Douchez, gardien de but sous contrat au Racing Club de Lens, a été interpellé et placé en garde à vue dans la matinée de jeudi 26 octobre, selon une information du Parisien. L'homme de 37 ans est soupçonné d'avoir violemment agressé sa compagne.



Selon le récit du quotidien, les faits se sont déroulés dans un immeuble du XVIIe arrondissement de la capitale. Les policiers, appelés sur les lieux à l'aube, ont découvert la femme âgée de 28 ans dans un état inquiétant : en pleurs, en sang, nue et couverte de blessures. Non loin, dans l'appartement sens dessus dessous, ils ont retrouvé Nicolas Douchez en état d'ébriété. Le footballeur aurait, d'après une source proche du dossier, frappé la tête de la victime contre "le mur et le sol".

Nicolas Douchez est bien connu dans le monde du football français. Âgé de 37 ans, il a notamment été l'un des gardiens remplaçants du Paris Saint-Germain entre 2011 et 2016. Depuis 2016, il évolue sous les couleurs du Racing Club de Lens.