publié le 26/09/2017 à 13:06

Une enquête de Santé publique France montre que la sédentarisation gagne du terrain dans le pays. Près de 50% des femmes, contre 30% des hommes, ne pratiquent pas une activité physique par jour. Pour Benoît Salanave, de Santé publique France, l'activité physique "ce n'est pas que du sport, c'est aussi de la marche, prendre le vélo pour aller au travail, faire les tâches ménagères".



L'enquête révèle également que 17% des hommes et 22% des femmes cumulent faible activité physique et sédentarisation. Le temps passé devant un écran joue beaucoup dans ces chiffres. En moyenne, un adulte passe 5h07 par jour devant un écran, soit deux heures de plus qu'en 2006 (3h10). Cette habitude qui tend à se généraliser dès le plus jeune âge. Entre 6 et 17 ans, moins d'un enfant sur quatre atteindrait les 60 minutes d'activité physique par jour recommandées par l'OMS.

À écouter également dans ce journal

- SANTÉ - Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a indiqué ce mardi sur BFM TV que les 11 vaccins obligatoires à partir du 1er janvier 2018 ne s'accompagneront pas de sanctions pénales pour les parents qui refuseraient cette vaccination.

- DISPARITION DE MAËLYS - Un mois après la disparition de la petite fille dans l'Isère, l'enquête se poursuit sur le principal suspect. Les gendarmes recherchent des preuves dans les eaux usées d'une station de lavage, le suspect ayant nettoyé son véhicule le lendemain de la disparition.



- ÉDUCATION - Michel Lussault a annoncé sa démission du Conseil supérieur des programmes, en raison d'une divergence de point de vue avec Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation a réagi sur RTL : "Je suis dans travail de l'éducation nationale, pour que les enfants puissent compter et lire. Si ça gêne monsieur Lussault, ce n'est pas grave".



- FISCALITÉ - Le chanteur Florent Pagny annonce dans Le Parisien qu'il s'installe au Portugal pour raisons fiscales. En réaction, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, "invite Florent Pagny à rester en France, nous avons besoin de tous les talents".