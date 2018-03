et AFP

publié le 26/09/2017 à 11:13

"J'invite Florent Pagny à rester en France, nous avons besoin de tous les talents", a déclaré le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, lundi 25 septembre. En effet, Florent Pagny, également coach de l'émission The Voice sur TF1, a fait part de sa volonté de s'installer au Portugal pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse dans les colonnes du Parisien ce week-end.



Et Bruno Le Maire de se faire rassurant : "Nous avons un projet de loi de finances pour 2018 qui vise justement à ce que tous ceux qui créent en France, qui créent des richesses, qui créent des emplois également, puissent être incités à rester".

L'interprète de Ma liberté de penser vit aujourd'hui entre la France, l'Argentine (d'où est originaire son épouse) et les États-Unis (où étudient ses enfants). Au Portugal, "il n'y a pas d'impôt sur la succession, pas d'impôt sur la fortune et surtout pas d'impôt sur les royalties pendant dix ans, tous les artistes commencent à s'installer là-bas", affirme le chanteur de 55 ans, qui vient de sortir un nouvel album intitulé Le Présent d'abord.

"Les Italiens viennent d'adopter les mêmes règles" concernant les royalties (...), affirme-t-il. Quand on dit 'revenez', (il faut) changer des règles pour que les gens reviennent", dit-il aussi dans une vidéo mise en ligne sur le site du Parisien, en interpellant Emmanuel Macron. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine dernière à New York, le président avait notamment appelé les Français de New York à revenir en France. "Revenez ! La terre de conquête, c'est la France".