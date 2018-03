Compteurs Linky : une commune interdit leur déploiement

publié le 26/09/2017 à 12:30

Les compteurs Linky ne sont pas les bienvenus dans la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritine). Son maire (PCF), Joachim Moyse, a signé un arrêté municipal qui bloque le développement des compteurs électriques communicants d'EDF. Dans un communiqué, il explique qu'il se méfie d'un dispositif "beaucoup trop intrusif", et dit craindre que "les données recueillies permettent de prendre des décisions néfastes pour les usagers, comme les coupures à distance".



Une hostilité qui ne date pas d'aujourd'hui puisque le 23 juin 2017, Joachim Moyse avait déjà pris un premier arrêté afin de suspendre le déploiement des compteurs dits "intelligents" de la société Enedis. Cette dernière a d'ailleurs expliqué "prendre acte" de cette décision, tout en maintenant que le compteur Linky ne présentait "aucun risque en matière de protection de la vie privée".

Et d'ajouter : "Nous allons travailler avec la ville pour répondre à ses interrogations. En dernier recours, nous aurons peut-être à saisir un tribunal. Cela nous est déjà arrivé et nous avons toujours gagné", a ajouté l'entreprise. En octobre 2016, un village de Dordogne avait effectivement été condamné à 1.200 euros d'amende pour avoir refusé l'installation de compteurs Linky.



Le compteur Linky, sujet de méfiances

Depuis sa création, ce type d'installation fait polémique. Le compteur doit permettre de relever la consommation électrique à distance, sans qu'un technicien soit obligé de se déplacer. Des questions de vie privée ont été posées par plusieurs communes.



Des associations écologistes redoutent, quant à elles, la multiplication d'ondes électro-magnétiques induites par ces compteurs et qui seraient néfastes pour la santé. Autant de raisons qui font que les compteurs Linky ont surtout récolté la méfiance des consommateurs.



Un collectif "Stop Linky" a même été créé pour dénoncer les conséquences du "brouillard électro magnétique sur notre santé" et du "contrôle à distance de dispositifs et appareillages situés à l'intérieur même des habitations", peut-on lire sur leur site. Fin 2016, ce collectif avait recensé 268 communes, dont Caen et Saint-Denis, ayant pris des délibérations contre ces compteurs.