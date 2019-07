En 2050, le climat à Paris sera le même qu'à Istanbul

publié le 12/07/2019 à 05:19

Pour estimer le climat d'ici 30 ans dans 520 villes du monde entier, ces scientifiques ont pris le scénario le plus optimiste : il faudrait que la hausse moyenne de la température de la planète ne dépasse pas 0,4 degrés par rapport à aujourd’hui. Ce qui voudrait dire que l'accord de Paris sur le climat ait été respecté, ce qui est loin d’être le cas. Et même avec ce scénario optimiste, leur constat est édifiant.

Le climat de Paris ressemblera à celui d'Istanbul. À Lille, on vivra comme à Lyon et à Lyon comme à Canberra en Australie. En fait, les villes de l'hémisphère nord auront le climat qui existe aujourd’hui 1.000 kilomètres plus au sud. Et dans celles des zones tropicales comme Jakarta ou Singapour, il ne fera pas forcement plus chaud, mais il y aura soit plus de sécheresse soit des pluies diluviennes, selon cette étude publiée par la revue scientifique PLOS ONE.

Tout cela va modifier les paysages aussi autour des villes. On verra de moins en moins de champs de maïs, mais du sorgho, des semences résistantes à la chaleur. Il y aura toujours des vignes, y compris dans le Nord, ou dans les Ardennes, où on pourra cultiver du Pinot comme en bourgogne.

Autour de Marseille, on plantera des cépages de Grèce ou de Sardaigne qui résistent à la chaleur. À Carcassonne, on verra le long des vignes des arbres qui serviront de parasol au raisin. Et dans Paris, les marronniers ou les platanes qui ont déjà du mal à terminer les étés de canicule seront remplacés par des pins maritimes et des chênes verts de Méditerranée.