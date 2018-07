CMA CGM : 3e transporteur maritime mondial marseillais dans le cœur

publié le 07/07/2018 à 10:10

Direction Marseille et CMA CGM, dans cette tour de 147 mètres construite à l’initiative de Jacques Saadé, le créateur du 3e transporteur maritime mondial et décédé le 24 juin dernier à l'âge de 81 ans. "J'ai demandé à papa : 'Pourquoi tu n'écris pas un livre ?'", raconte sa fille Tania. "L'histoire de notre famille, elle est dans cette tour, elle est dans cette ville, Marseille", a-t-il répondu.



CMA CGM ce sont aujourd'hui 25 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 200 lignes maritimes dans le monde, une flotte de 511 navires, qui transportent des conteneurd sur toute la planète. Toutes les télés, les voitures, les t-shirts produits à l'étranger sont dans ces conteneurs. Il y a des conteneurs à 18 degrés pour le chocolat, à -65 degrés pour le thon, des conteneurs qui abritent des ailes d'Airbus, des homards vivants et même des conteneurs spéciaux pour les girafes des cirques.

CMA CGM s'est également un groupe de 34.000 personnes, dont 7.000 navigants, un tiers du personnel en Asie et 2.500 dans la tour de Marseille. Pas mal pour celui que l'on surnommait "le petit Libanais de Marseille" et qui avait quitté les manettes de l'entreprise, il y a un an tout juste.