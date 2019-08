publié le 03/08/2019 à 15:38

Ça chauffe au pôle Nord ! La vague de chaleur qui a frappé la France et toute l’Europe en juillet est arrivée au Groenland. Résultat : les températures grimpent et les glaces fondent. Sur le seul mois de juillet, la quantité de glaces fondues équivaut à 64 millions de piscines olympiques. Cette fonte a augmenté le niveau des mers de plus d'un demi-centimètre. Une situation prévue à l'origine pour 2050.

De nombreux touristes viennent admirer le phénomène. L'abondance des icebergs s'aventurant vers le sud fascine et engendre une nouvelle forme de tourisme liée à l'accélération du réchauffement climatique. L'année dernière, plus de 500.000 touristes au total ont visité la province de Terre-Neuve, soit autant que sa population.

Mais cette traversée des icebergs vers le sud a des conséquences, notamment pour la navigation commerciale sur l'axe maritime majeur qui relie le Vieux continent et l'Amérique du Nord. C'est à environ 600 km au large des côtes de Terre-Neuve que le Titanic avait sombré après avoir percuté un iceberg en 1912.