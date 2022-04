Le droit de vote des femmes fête ses 78 ans

Il y a 78 ans, le 21 avril 1944, le général De Gaulle a signé l'ordonnance accordant le droit de vote aux femmes en France : "Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que l'homme."

Mais la France était loin d'être pionnière en ce qui concerne les droits civiques des femmes. Le premier pays à leur accorder ce droit est la Nouvelle-Zélande, le 28 novembre 1893, plus de 50 ans avant la France. Les femmes néo-zélandaises avaient présenté une pétition, signée par près d'un quart des femmes adultes du pays.

En Europe, le premier pays à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux femmes est la Finlande, en 1906. Les Finlandais, tout juste séparés de l'Empire Russe, réclamaient alors des élections ouvertes à tous, sans distinction de classe, de genre ou de race, afin de voter la mise en place d'un Parlement. Ont suivi par la suite la Norvège en 1913, puis le Danemark et l'Islande en 1915.

En France, la lutte pour l'obtention de ce droit de vote et d'éligibilité a été longue. Les femmes s'étant rendues indispensables lors de la Première Guerre mondiale, remplaçant les hommes partis au front, elles ont réussi à faire adopter par des députés une proposition de loi permettant le suffrage des femmes. En 1919, les sénateurs s'y sont fermement opposés. Il a fallu attendre la Seconde Guerre mondiale, en 1944, après des années de lutte, pour que les femmes obtiennent ce droit le 21 avril. Elles ont voté pour la première fois un an plus tard, le 29 avril 1945, pour des élections municipales.