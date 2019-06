On est fait pour s'entendre

Le brevet des collèges est aussi reporté à La Réunion et Mayotte

Les élèves se verront remettre leur affectation vendredi, lorsqu'ils iront chercher leur nouvelle convocation pour le brevet des collèges, dont les dates prévues initialement ces jeudi et vendredi ont été repoussées à lundi et mardi prochains en raison de la canicule qui touche la France cette semaine.

Les dates du brevet ont certes été repoussées en début de semaine prochaine pour les élèves de Troisième dans l'Hexagone, Mayotte et La Réunion, mais les jeunes recevront bien leur affectation pour le lycée vendredi, comme prévu, a-t-on appris mardi 25 juin auprès du ministère de l'Éducation.

Le ministère de l'Éducation nationale a précisé mardi 25 juin que les élèves de Mayotte et de La Réunion composeraient eux aussi lundi et mardi. En revanche, les élèves de Guyane, Guadeloupe et Martinique passeront le brevet en cette fin de semaine.

