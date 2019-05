La chronique de Laurent Gerra du 1er mai 2019

publié le 01/05/2019 à 10:55

En ce mercredi 1er mai, Mademoiselle Jade commence par accueillir Patrick Sébastien. L'animateur de l'émission Couillon de culture est ravi de ce jour férié. "Putain, c'est génial ce 1er mai ! J'adore, il y en a qui défilent, et puis il y en qui s'enfilent !"



En cette fête du muguet, Stéphane Marie, animateur de l'émission Silence, ça pousse ! nous indique comment bien conserver ces jolies fleurs. "J'ai trouvé ce vieux casque Solex d'Alain Duhamel, on va le récupérer. On va mettre du terreau, allez zou, on tasse, on tasse, on tasse, zou zou zou... On va pas le laisser tout seul ce brin de muguet, on va mettre, pouf pouf pouf, des pinocus vulgaris, des vulvettes des prés, des roubignolus burnacées, quelques popole des champs, et des foufounettes à berlingo, c'est la saison..."

Valéry Giscard d'Estaing se sent particulièrement concerné par la question de la retraite. Il rappelle qu'il a été "plus jeune président de France, mais aussi plus jeune président retraité de France", explique-t-il ému de repenser au fait qu'il a dû "quitter le Palais de l'Élysée sous les crachats". Il continue son récit : "J'ai de multiples activités dans les clubs de gens de mon âge : le Conseil constitutionnel, l'Académie française où tout le monde met son alèse. Je fais visiter mon château, j'écris des livres cochons où je raconte que je me tape une princesse... J'ai une retraite active".

Les récentes volontés du pape François sont contestées. Certains membres de la curie romaine seraient furieux des mesures de simplicité et de pauvreté qu'il souhaite accepter. "Y en a un qui n'était pas content, comment s'appelle-t-il déjà ? Monseigneur Vingt-Deux", explique le souverain pontife, dont le sourire, la gentillesse et la bonne humeur ne sont pas sans évoquer Garcimore. "Non, c'est Monseigneur Vingt-Trois", corrige Mademoiselle Jade. "Encore raté ! Tout augmente...", déplore le pape François.