Laurent Berger et Alain Griset sont les invités du "Grand Jury" ce dimanche

Laurent Berger et Alain Griset

publié le 21/03/2021 à 09:28

Attestation, commerces essentiels, télétravail... Toutes ces questions seront au programme du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI présenté par Benjamin Sportouch. Ce dimanche 21 mars à partir de 12h, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger commentera les annonces de restrictions faites par le gouvernement. Entre le couac des attestations, une liste de commerces essentiels confuse, les Français confinés depuis hier sont perdus.

Et à partir de 12h30, le ministre délégué aux PME Alain Griset reviendra sur le télétravail. En effet, les entreprises doivent "pousser au maximum le télétravail, au moins quatre jours sur cinq", a annoncé Jean Castex jeudi. Ce dernier donnera plus de précision pour tenter de rassurer les petites et moyennes entreprises.

>> Laurent Berger et Alain Griset sont les invités du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI. Posez vos questions au secrétaire général de la CFDT et au ministre délégué aux PME dans les commentaires de cet article, ils y répondront ce dimanche 21 mars à partir de 12h.